Специалисты зафиксировали на Череповецком ФМК превышение допустимых концентраций формальдегида

На Черепомецком фанерно-мебельном комбинате выявлены факты превышения предельной допустимой концентрации по формальдегиду. Управлением Росприроднадзора проводится административное расследование.

«В рамках проведения административного расследования по факту превышения ПДК по формальдегиду в г. Череповец были отобраны пробы на источнике с максимальным вкладом выброса формальдегида в атмосферный воздух от работы пресса линии прессования «Diffenbacher» АО «ЧФМК»», - сообщают в управлении.

Формальдегид внесён в список канцерогенных веществ ГН 1.1.725—98 в разделе «вероятно канцерогенные для человека». Концерагенность формальдегида была доказана на животных. Также Международным агентством по исследованию рака была доказана связь формальдегида, который применяется в производствесмол, пластиков, красок, текстиля, с повышенным риском развития раковых опухолей носоглотки.