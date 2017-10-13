Специалисты зафиксировали на Череповецком ФМК превышение допустимых концентраций формальдегида

13.10.2017 [Общество]

На Черепомецком фанерно-мебельном комбинате выявлены факты превышения предельной допустимой концентрации по формальдегиду. Управлением Росприроднадзора проводится административное расследование.

«В рамках проведения административного расследования по факту превышения ПДК по формальдегиду в г. Череповец были отобраны пробы на источнике с максимальным вкладом выброса формальдегида в атмосферный воздух от работы пресса линии прессования «Diffenbacher» АО «ЧФМК»», - сообщают в управлении.

Формальдегид внесён в список канцерогенных веществ ГН 1.1.725—98 в разделе «вероятно канцерогенные для человека». Концерагенность формальдегида была доказана на животных. Также Международным агентством по исследованию рака была доказана связь формальдегида, который применяется в производствесмол, пластиков, красок, текстиля, с повышенным риском развития раковых опухолей носоглотки.

 

Тэги: Экология
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