Жители Вологды высказались против строительства нового колеса обозрения в городе

В ночь с 12 на 13 октября завершилось интернет-голосование за место расположения нового колеса обозрения в Вологде. Жителям города предлагали на выбор четыре точки на карте: детский парк на площади Революции, арт-объект «Птица-Говорун» на улице Сергея Орлова, в начале аллеи по проспекту Победы (на перекрестке ул. Батюшкова - пр. Победы), а также Кремлевский сад (парк ВРЗ). Кроме того, был вариант «Вообще не нужно устанавливать». В итоге он и победил, набрав 3712 голосов (41% голосовавших). На втором месте - Детский парк на пл. Революции (3202 голоса), на третьем – Кремлевский сад (1795 голосов).

Вчера ближе к вечеру в соцсетях появились сообщения о том, что вариант «Детский парк» внезапно начал набирать по 3-5 голосов в минуту, хотя до этого в голосовании лидировал «Кремлевский парк». Этот процесс заснял на видео Евгений Доможиров. По его словам, такой резкий рост количества голосов за определенный вариант может говорить об их «накрутке». Он также обратил внимание, что почти к каждому варианту голосования на сайте «прикреплены» пользователи.

С вопросом, защитили ли голосование от накруток, Newsvo обратился в МАУ "ИИЦ "Вологда-Портал". Там нам пояснили, что голосование на сайте вологда.рф было защищено от накруток по IP-адресу, по cookies, по именам пользователя – «всеми стандартными средствами, предусмотренными системой управления сайтом».

Более того, технические специалисты говорят, что за время голосования было всего два пика посещаемости. Один из них был 11 октября в 14 часов (в это время пост о голосовании со ссылкой появился в «Онлайн Вологде») . Второй пик приходится на время выхода поста в другой популярной группе 12 октября в 11.00. В посте было указано на то, что идет последний день голосования, что, по мнению администрации сайта, и вызвало приток посетителей.

Специалисты также заверили Newsvo, что отслеживали ход голосования и никакой подозрительной активности, всплесков числа голосов не было зафиксировано.

По всей видимости, защита от "накрутки" сработала постфактум - сразу же после завершения голосования, ровно в полночь, результаты были другие: "Вообще не нужно устанавливать" — 4024, Детский парк на площади Революции — 3207, Кремлёвский сад — 1802.

Скриншот Евгения Доможирова

Позднее "накрученые" голоса вычли, и в результаете получилось то, что получилось - "Вообще не нужно устанавливать" — 3712, Детский парк на площади Революции — 3202, Кремлёвский сад — 1795.

Отметим, что за вчерашний вечер картина голосования кардинально поменялась. Если к 18 часам четверга с результатом 2790 голосов лидировал «Детский парк», а у варианта «Вообще не нужно устанавливать» было 2083 голоса, то, получается, что за шесть часов ( голосование было завершено в полночь с 12 на 13 октября), победитель набрал две тысячи голосов (если учитывать сумму 4024).

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По нашей просьбе программисты одной из интернет-студий города показали, как "накручивались" голоса. Сбрасывая данные браузера, можно было голосовать с одного и того же компьютера неограниченное количество раз.