"Вологдагорводоканал" потратит более 100 миллионов рублей на реагент для очистки воды

13.10.2017 [Общество]

Муниципальное предприятие "Вологдагорводоканал" планирует заказать 11 000 тонн водного раствора сульфата алюминия технического на сумму 107 250 000 рублей. Соответствующий аукцион появился на сайте госзакупок.

Сульфат алюминия в данном случае будет использоваться в качестве коагулянта. Это вещество, которое может вызывать или ускорять процесс объедения мелких частиц в группировки. Такие группировки при очистке воды потом оседают на фильтрах. Сульфат алюминия – самое распространенное вещество, которое используют предприятия для очистки воды.

По словам эксперта, к которому Newsvo обратился за комментарием, такие суммы и размеры закупки для Вологды оправданы и, как правило, количество коагулянта не зависит от того, насколько загрязнена вода, которую планируют поставлять для жителей.  

Однако, «Мосводоканал», к примеру, заказал 6 октября точно такое же вещество для своих нужд в размере 10800 тонн, запланировав потратить почти в два раза меньше чем «Вологдагорводоканал» - около 61 миллиона рублей.

Вообще качество воды в Вологодской области оставляет желать лучшего. Так, в 2016 году по сравнению с 2015 годом в регионе произошло увеличение числа водных объектов, которые были отнесены к 4
классу категории «грязная» и «очень грязная». Хуже 4 класса только 5 класс – «экстремально грязная».

«Антропогенная составляющая загрязнения четко прослеживается лишь на водотоках, естественный сток которых значительно меньше объемов поступающих в них сточных вод», - написано в докладе о состоянии окружающей среды  Вологодской области в 2016 году.

К этим рекам относятся – Пельшма, Кошта и Вологда.

«Для р. Вологды характерно повышенное содержание веществ азотной группы (аммоний и нитриты), легкоокисляемых веществ по величине БПК5 , что является следствием поступления 27 сточных вод с городских очистных сооружений канализации. В р. Пельшме ощущается влияние сточных вод, поступающих от предприятий целлюлозно-бумажной промышленности, а в р. Коште влияние сточных вод промышленных предприятий г. Череповца», - отмечается в докладе.

 

Тэги: вода, качество
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