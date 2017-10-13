"Вологдагорводоканал" потратит более 100 миллионов рублей на реагент для очистки воды

Муниципальное предприятие "Вологдагорводоканал" планирует заказать 11 000 тонн водного раствора сульфата алюминия технического на сумму 107 250 000 рублей. Соответствующий аукцион появился на сайте госзакупок.

Сульфат алюминия в данном случае будет использоваться в качестве коагулянта. Это вещество, которое может вызывать или ускорять процесс объедения мелких частиц в группировки. Такие группировки при очистке воды потом оседают на фильтрах. Сульфат алюминия – самое распространенное вещество, которое используют предприятия для очистки воды.

По словам эксперта, к которому Newsvo обратился за комментарием, такие суммы и размеры закупки для Вологды оправданы и, как правило, количество коагулянта не зависит от того, насколько загрязнена вода, которую планируют поставлять для жителей.

Однако, «Мосводоканал», к примеру, заказал 6 октября точно такое же вещество для своих нужд в размере 10800 тонн, запланировав потратить почти в два раза меньше чем «Вологдагорводоканал» - около 61 миллиона рублей.

Вообще качество воды в Вологодской области оставляет желать лучшего. Так, в 2016 году по сравнению с 2015 годом в регионе произошло увеличение числа водных объектов, которые были отнесены к 4

классу категории «грязная» и «очень грязная». Хуже 4 класса только 5 класс – «экстремально грязная».

«Антропогенная составляющая загрязнения четко прослеживается лишь на водотоках, естественный сток которых значительно меньше объемов поступающих в них сточных вод», - написано в докладе о состоянии окружающей среды Вологодской области в 2016 году.

К этим рекам относятся – Пельшма, Кошта и Вологда.