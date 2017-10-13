Молочный кластер Вологодский области объединил более 50 предприятий региона

Решение о создании Молочного кластера было принято в 2014 году, а официально он был зарегистрирован 29 мая 2015 года. Молочный кластер Вологодской области представляет собой объединение сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий, высших учебных заведений, объектов инфраструктуры, взаимосвязанных на основании территориальной близости, созданное для совместного решения вопросов в сфере производства и переработки молочной продукции, ее сбыта при сохранении хозяйственной самостоятельности субъектов.

Географическое ядро кластера - поселок Молочное – родина бренда «Вологодское масло», рассказывает проректор по научной работе Вологодской ГМХА Андрей Кузин.

Сегодня кластер объединяет 26 производителей молока, 7 переработчиков молока, 18 сервисных компаний, 2 племпредприятия, 2 научно-исследовательских организации, 1 образовательное учреждение – Вологодская государственная молочно-хозяйственная академия.

Организационное обеспечение деятельности кластера осуществляет АНО «Региональный центр поддержки предпринимательства Вологодской области».

«Кластерная система в Россию пришла относительно недавно. Предприятия, которые являются участниками кластера, могут реализовывать совместные проекты, взаимодействовать и развиваться, помогая друг другу. Председателем молочного кластера Вологодской области является ректор ВГМХА Николай Гурьевич Малков. Академия вообще является центральным звеном кластера, наша задача – это создание научно-образовательного центра на базе академии. Знания, которые участники кластера получают здесь, активно применяются в реальной жизни. И конечно же, мы готовим кадры для молочной отрасли», - продолжает Андрей Кузин.

Вологодская область обеспечивает четверть всего молока, производимого на Северо-Западе России. Потенциал региона в этой сфере еще больше. Молочный кластер – это та точка роста, которая способна вывести Вологодскую область на новый уровень промышленного и сельскохозяйственного развития.

В 2017 году основные усилия кластера направлены на повышение квалификации специалистов сельского хозяйства, продвижение продукции участников кластера, разработку новых продуктов, в том числе ориентированных на малых производителей и переработчиков молока.

Участники кластера принимают активное участие в экономической жизни региона и достойно представят область на Молочном форуме, который пройдет 25 и 26 октября в областной столице. Приглашаем всех посетить это важное для области мероприятие!