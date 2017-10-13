В Череповце спасатели два часа отговаривали молодого человека, решившего покончить с собой

Накануне случайный прохожий, вовремя вызвавший спасателей, спас жизнь молодому отчаявшемуся череповчанину.

Инцидент произошел накануне утром в доме №26А на улице Краснодонцев. Мужчина выгуливал собаку и обратил внимание на молодого человека. Тот сидел на подоконнике пятого этажа и собирался покончить с собой. Прохожий вызвал спасателей.