В Череповце спасатели два часа отговаривали молодого человека, решившего покончить с собой

13.10.2017 [Общество]

Накануне случайный прохожий, вовремя вызвавший спасателей, спас жизнь молодому отчаявшемуся череповчанину.

Инцидент произошел накануне утром в доме №26А на улице Краснодонцев. Мужчина выгуливал собаку и обратил внимание на молодого человека. Тот сидел на подоконнике пятого этажа и собирался покончить с собой. Прохожий вызвал спасателей.

- Приехали все службы: спасатели, полиция, скорая. К открытому окну подали лестницу. Два часа вели переговоры. После чего он самостоятельно слез с окна. Молодому человеку около тридцати лет. Выглядел очень потерянным. Спасателям он пояснил, что у него кредиты и проблемы в семье,- рассказали Newsvo в спасательной службе Череповца.

Система Orphus

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Политологи о назначении Андрея Травникова главой Новосибирской области: «Варягов там не любят»
16-летнего подростка, нападавшего на девушек в районе Пошехонского шоссе, вычислили с помощью камер видеонаблюдения
Врио мэра Вологды Сергей Воропанов об уходе Андрея Травникова: «Это, конечно, было сюрпризом»
Евгений Шулепов попал в число малоэффективных депутатов Госдумы
В Вологде на Пошехонском шоссе неизвестный напал с ножом на девушку
Перед назначением на должность главы Новосибирской области Андрея Травникова испытали прыжком со скалы
В Париже умер первый программный директор кинофестиваля VOICES Игорь Гуськов
За рулем внедорожника, насмерть сбившего велосипедиста в Харовском районе, был депутат ЗСО Антон Гримов
В Вологде задержали подозреваемого в нападении на девушку в районе Пошехонского шоссе
В Харовском районе внедорожник насмерть сбил велосипедиста
13.10.2017 [Общество]

Строительство ЦБК в Череповецком районе - вопрос времени?

622
0
13.10.2017 [Экономика]

«Шекснинский бройлер» могут отключить от газа из-за долга в 100 млн рублей

360
0
12.10.2017 [Общество]

Руководителя строительной фирмы, возводившей здание отдела полиции в Тотьме, подозревают в мошенничестве на 36,8 млн рублей

2179
3

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

"Вологдагорводоканал" потратит более 100 миллионов рублей на реагент для очистки воды
Молочный кластер Вологодский области объединил более 50 предприятий региона
В Череповце спасатели два часа отговаривали молодого человека, решившего покончить с собой
Владимир Богданов из Вытегорского района покажет виртуозное владение бензопилой в шоу на Первом канале
В Вологде подросток выбил дверь в комнату общежития и вынес оттуда телевизор
«Шекснинский бройлер» могут отключить от газа из-за долга в 100 млн рублей
Строительство ЦБК в Череповецком районе - вопрос времени?
 
13.10.2017 [Общество]

Строительство ЦБК в Череповецком районе - вопрос времени?

622
0
13.10.2017 [БлогоVO]

Набережная-берег в Дымкого. Когда отремонтируют?

249
0
12.10.2017 [Обзор Прессы]

Вокзал: сарай или памятник?

858
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика