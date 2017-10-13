В Череповце спасатели два часа отговаривали молодого человека, решившего покончить с собой
13.10.2017 [Общество]
Накануне случайный прохожий, вовремя вызвавший спасателей, спас жизнь молодому отчаявшемуся череповчанину.
Инцидент произошел накануне утром в доме №26А на улице Краснодонцев. Мужчина выгуливал собаку и обратил внимание на молодого человека. Тот сидел на подоконнике пятого этажа и собирался покончить с собой. Прохожий вызвал спасателей.
- Приехали все службы: спасатели, полиция, скорая. К открытому окну подали лестницу. Два часа вели переговоры. После чего он самостоятельно слез с окна. Молодому человеку около тридцати лет. Выглядел очень потерянным. Спасателям он пояснил, что у него кредиты и проблемы в семье,- рассказали Newsvo в спасательной службе Череповца.