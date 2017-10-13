Владимир Богданов из Вытегорского района покажет виртуозное владение бензопилой в шоу на Первом канале

15 октября на Первом канале покажут новый выпуск шоу Леонида Якубовича «Я могу!». Его участником станет уроженец Вытегорского района Владимир Богданов.

Герои новый телевизионного проекта - обладатели невероятной памяти и скорости мышления, сверхчеловеческой выносливости и выдержки, богатырской силы и ловкости, уникального бесстрашия и упорства, необъяснимой интуиции и талантов. Их никто не судит и не оценивает, они ни с кем не соревнуются и не побеждают за счет осечек конкурентов. Их соперники - они сами; их задача: на глазах у телезрителей побить свой личный рекорд, сообщается на сайте правительства Вологодской области.

Каждому участнику предоставляется несколько минут на сцене, за которые он должен показать свои необычные способности и "побить" свой предыдущий рекорд. Если это удается, он получает денежный приз.

Участником воскресного выпуска станет уроженец Вытегорского района Владимир Богданов. За пять минут ему предстоит выпилить неразрывную цепь из трех звеньев бензопилой "Husqvarna 555". Получится ли у него стать рекордсменом России и чем удивил участник знаменитого ведущего, можно будет узнать, посмотрев ближайший выпуск.

Владимир Бахвалов работает тренером-демонстратором в компании Хускварна. Перед вологжанами он выступал не раз.

- Вологжане имели возможность неоднократно видеть профессиональные выступления Владимира Богданова на областных Чемпионатах среди вальщиков леса. Владимир всегда является «гвоздем» программы для зрителей, а компания Хускварна - традиционный партнер Вологодской области в деле популяризации современных лесных профессий и современного оборудования и защиты для лесорубов,- рассказал начальник Департамента лесного хозяйства Роман Марков.

Шоу с участием Владимира Бахвалова покажут 15 октября. Начало в 17:30