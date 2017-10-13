В Вологде подросток выбил дверь в комнату общежития и вынес оттуда телевизор

В Вологде вынесли приговор 16-летнему подростку, незаконно проникнувшему в чужое жилище и укравшему оттуда телевизор. Он отправится в воспитательную колонию.

Следствием и судом установлено: 3 декабря прошлого года около десяти часов вечера подсудимый находился в общежитии на Горького. Молодой человек был пьян и, убедившись, что рядом никого нет, а в одной из комнат отсутствуют хозяева, выбил входную дверь и вынес телевизор марки «ВВК» стоимостью 9 тысяч рублей.

С похищенным имуществом он скрылся. Позднее молодого человека задержали. Оказалось, что ранее, в 2016 году, он был судим за грабеж.