В Вологде подросток выбил дверь в комнату общежития и вынес оттуда телевизор

13.10.2017 [Происшествия]

В Вологде вынесли приговор 16-летнему подростку, незаконно проникнувшему в чужое жилище и укравшему оттуда телевизор. Он отправится в воспитательную колонию.

Следствием и судом установлено: 3 декабря прошлого года около десяти часов вечера подсудимый находился в общежитии на Горького. Молодой человек был пьян и, убедившись, что рядом никого нет, а в одной из комнат отсутствуют хозяева, выбил входную дверь и вынес телевизор марки «ВВК» стоимостью 9 тысяч рублей.

С похищенным имуществом он скрылся. Позднее молодого человека задержали. Оказалось, что ранее, в 2016 году, он был судим за грабеж.

- Свою вину подросток признал, в содеянном раскаялся. Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 7 месяцев с отбыванием наказания в воспитательной колонии,- сообщается на сайте СУ СК РФ по Вологодской области.

Тэги: подростки
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