«Шекснинский бройлер» могут отключить от газа из-за долга в 100 млн рублей

Птицефабрику «Шекснинский бройлер» могут отключить от газа из-за долга в 100 миллионов рублей, сообщает пресс-служба «Газпром межрегионгаз Вологда».

В конце августа 2017 года предприятие «Шекснинский бройлер» было объявлено банкротом. На данный момент управление птицефабрикой ведет ООО «Паритет Вятка», все мощности компании продолжают работать.

При этом, по состоянию на 9 октября, просроченная задолженность ООО «Паритет Вятка» перед газовиками составляет 111,339 млн. рублей. Договор поставки природного газа, заключенный с фирмой, предусматривает безусловную оплату потребленного топлива.

«ООО "Паритет Вятка" с момента начала действия договора систематически не выполняет установленный порядок расчетов за газ. Более того, предприятие регулярно срывает достигнутые договоренности по реструктуризации задолженности за природный газ», - отметил заместитель генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Вологда» Александр Мельников.

Фирма направила газовикам восемь гарантийных писем с графиками погашения задолженности. В соответствии с представленными гарантиями, те 8 раз отменяли отключение газа и предоставляли рассрочку платежей.Тем не менее, по словам «Газпром межрегионгаз Вологда», руководством ООО «Паритет Вятка» меры к погашению задолженности приняты не были и оплатило поставленный в апреле – сентябре 2017 года природный газ лишь наполовину.