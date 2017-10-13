В Тарногском районе зять оплатил за тещу двенадцать штрафов ГИБДД

13.10.2017 [Общество]

Житель Тарногского района оплатил за тещу 12 штрафов ГИБДД, которые были выписаны женщине за превышение скорости.

По данным вологодского управления службы судебных приставов, женщина долгое время не оплачивала штрафы за превышение скорости на общую сумму 6 тысяч рублей. Узнав, что в собственности у неплательщицы есть машина марки «LIFAN-214813», судебные приставы вынесли постановление о запрете на совершение регистрационных действий в отношении данного имущества.

- Видимо, в планах семьи в ближайшем будущем продажа транспортного средства, поскольку к работникам службы на прием пришел зять должницы и полностью рассчитался с долгом, - сообщает УФССП.

Тэги: штрафы, приставы
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