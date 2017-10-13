В Тарногском районе зять оплатил за тещу двенадцать штрафов ГИБДД

Житель Тарногского района оплатил за тещу 12 штрафов ГИБДД, которые были выписаны женщине за превышение скорости.

По данным вологодского управления службы судебных приставов, женщина долгое время не оплачивала штрафы за превышение скорости на общую сумму 6 тысяч рублей. Узнав, что в собственности у неплательщицы есть машина марки «LIFAN-214813», судебные приставы вынесли постановление о запрете на совершение регистрационных действий в отношении данного имущества.