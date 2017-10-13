В Череповце создадут детско-юношеский симфонический оркестр

В Череповецком областном училище искусств и художественных ремесел им. В.В.Верещагина создадут детско-юношеский эстрадно-симфонический оркестр.

Стать членом коллектива могут желающие в возрасте от 10 до 22 лет, как профессионально занимающиеся инструментом: обучающиеся и выпускники детских школ искусств, студенты и выпускники профессиональных образовательных организаций, так и самоучки: не имеющие музыкального образования, но владеющие музыкальным инструментом на уровне, соответствующем требованиям для исполнения оркестровых партий.

Набор идет по таким инструментам, как духовые ( флейта, гобой, кларнет, саксофон, валторна, труба, тромбон, туба); струнные (скрипка, альт, виолончель, контрабас) и ритм-секция (аккордеон, фортепиано, клавишные инструменты, гитара, бас-гитара, ударные инструменты, перкуссия).

Отборочные туры начались 2-го октября и завершатся завтра. В рамках конкурса участники играют перед комиссией одно из произведений. Имена музыкантов, из которых соберут оркестр, станут известны 16 октября.