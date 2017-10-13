Череповчанин, подозреваемый в убийстве жены и двух мужчин, два раза поджигал дачу, в которой те спали

В Череповце завершено расследование уголовного дела о тройном убийстве в товариществе садоводов Череповца.

Напомним, трагедия произошла в ночь с 27 на 28 мая этого года в дачном доме. Супружеская пара и двое мужчин, одному из которых принадлежало жилище, выпивали. Мужчина приревновал супругу к оному из собутыльников, в результате чего ударил ее и "ухажера", а потом решил всех сжечь.

- Он собрал сухие ветки и бумагу, разложил их на веранде рядом с входной дверью, поджег и ушел спать. Когда проснулся, увидел, что огонь потушен. Тогда он подпер входную дверь в дом снаружи деревянной доской и снова поджег веранду. Спавшие в доме мужчины и женщина погибли в огне, а дом был уничтожен огнем,- сообщается на сайте СУ СК РФ по Вологодской области.

Поджигателя задержали по "горячим следам". Им оказался 36-летний житель Череповца. В ходе допроса он дал признательные показания.

Одному из погибших было 46 лет, другому 54 года. Супруге обвиняемого - 37. Ранее сообщалось, что вместе с людьми в доме сгорели домашние питомцы: кот и собака. Дело передано в суд.