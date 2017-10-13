В Череповце задержали грабителя, который вырывал из рук женщин сумки

13.10.2017 [Происшествия]
В Череповце задержали грабителя, который вырывал из рук женщин сумки

В Череповце задержали грабителя, который нападал на улице на женщин и вырывал из рук сумки, сообщает региональное УМВД.

Ночью на пульт дежурного «02» позвонила женщина и рассказала, что на нее напал неизвестный и отобрал сумку с личными вещами. Прибыв по указанному адресу, полицейские выяснили, что череповчанка возвращалась домой. На улице Пионерской ей на встречу вышел мужчина, поравнявшись с женщиной, он вырвал из ее рук сумку и скрылся.

Полицейские просмотрели записи с камер наружного видеонаблюдения и, опираясь на описание потерпевшей, составили ориентировку с приметами злоумышленника. Неподалеку от места происшествия по «горячим следам» удалось задержать мужчину, схожего по приметам. Его доставили в отдел полиции для разбирательства. Личность задержанного была установлена, им оказался ранее судимый за тяжкие преступления 31-летний никольчанин.

Кроме того, правоохранителям удалось установить  причастность мужчины  к совершению еще двух аналогичных преступлений на территории Череповца в сентябре этого года. Каждый раз злоумышленник действовал одинаково: вырывал сумочки у женщин, забирал ценные вещи, а личные вещи потерпевших выкидывал.

Возбуждены уголовные дела по статье «Грабеж». Полиция просит всех, кто пострадал от действий этого мужчины, либо владеет какой-либо информацией о преступлениях человека на фото, звонить по телефонам в Череповце: 8(8202) 57-32-50, 67-14-01; 8 (999) 097-13-17 или «02».

Тэги: грабежи
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