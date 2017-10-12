На Окружном шоссе в Вологде столкнулись ВАЗ и тягач "Вольво": образовался затор

В Вологде на Окружном шоссе столкнулись ВАЗ и тягач "Вольво". В месте аварии затруднено движение автомобилей.

Как рассказали Newsvo в отделе пропаганды городского ГИБДД, ВАЗ-2107 и седельный тягач "Вольво" столкнулись сегодня около трех часов дня вблизи дома 11а (напротив бассейна "Лагуна"). В аварии пострадал 76-летний водитель ВАЗа, у него сотрясение головного мозга.

Из-за аварии на Окружном шоссе частично перекрыто движение транспортных средств: по состоянию на 17 часов из четырех полос была свободна только одна. Водителей просят искать альтернативные пути объезда.