На Окружном шоссе в Вологде столкнулись ВАЗ и тягач "Вольво": образовался затор

12.10.2017 [Происшествия]

В Вологде на Окружном шоссе столкнулись ВАЗ и тягач "Вольво". В месте аварии затруднено движение автомобилей. 

Как рассказали Newsvo в отделе пропаганды городского ГИБДД, ВАЗ-2107 и седельный тягач "Вольво" столкнулись сегодня около трех часов дня вблизи дома 11а (напротив бассейна "Лагуна"). В аварии пострадал 76-летний водитель ВАЗа, у него сотрясение головного мозга. 

Из-за аварии на Окружном шоссе частично перекрыто движение транспортных средств: по состоянию на 17 часов из четырех полос была свободна только одна. Водителей просят искать  альтернативные пути объезда.

Тэги: ГИБДД, пробки
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