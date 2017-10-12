На Окружном шоссе в Вологде столкнулись ВАЗ и тягач "Вольво": образовался затор
12.10.2017 [Происшествия]
В Вологде на Окружном шоссе столкнулись ВАЗ и тягач "Вольво". В месте аварии затруднено движение автомобилей.
Как рассказали Newsvo в отделе пропаганды городского ГИБДД, ВАЗ-2107 и седельный тягач "Вольво" столкнулись сегодня около трех часов дня вблизи дома 11а (напротив бассейна "Лагуна"). В аварии пострадал 76-летний водитель ВАЗа, у него сотрясение головного мозга.
Из-за аварии на Окружном шоссе частично перекрыто движение транспортных средств: по состоянию на 17 часов из четырех полос была свободна только одна. Водителей просят искать альтернативные пути объезда.
12.10.2017 [БлогоVO]
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