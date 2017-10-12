Житель Вологды оплатил полумиллионный долг, чтобы уехать за границу

В Вологде неплательщик погасил долг в полмиллиона рублей, чтобы выехать за границу, сообщает региональное управление службы судебных приставов.

За вологжанином числился долг в пользу юридического лица за содержание, ремонт общего имущества многоквартирного дома и коммунальные услуги в размере 500 тыс. руб. В связи с этим, работники отдела судебных приставов по г. Вологде №2 ограничили неплательщику право выезда за пределы России. Поэтому, когда мужчина обратился в региональное Управление по вопросам миграции УМВД России с заявлением о выдаче заграничного паспорта, ему отказали в выезде.

В итоге мужчина явился к судебным приставам на прием и рассчитался с задолженностью в полном объеме.