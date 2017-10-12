Череповецкая "Северсталь" обыграла московский "Спартак"

12.10.2017 [Спорт]

Хоккейная «Северсталь» одержала победу над московским «Спартаком» в матче Регулярного чемпионата КХЛ, который состоялся накануне.

Череповчане первыми открыли счет: Даниил Вовченко после атаки сходу забросил шайбу. Вратарь «Северстали» Юлиуш Гудачак набрал первое очко в этом сезоне по системе гол+пас, отдав голевую передачу.

Во втором периоде после голов двух Артема Воронина и Артема Поншендялова, "красно-белые" заставили череповчан отыгрываться.  «Северстали» это удалось ближе ко второму перерыву. Гол Павла Черного перевел игру в овертайм, в котором уже спустя 30 секунд победу металлургам принес Дмитрий Кагарлицкий, убежав один на один в вратарем. Итог матча -  3:2.

«Северсталь»  занимает 8 место на "Западе", и завтра примет команду «Динамо»  из Риги.

Тэги: ХК «Северсталь»
Система Orphus

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Политологи о назначении Андрея Травникова главой Новосибирской области: «Варягов там не любят»
16-летнего подростка, нападавшего на девушек в районе Пошехонского шоссе, вычислили с помощью камер видеонаблюдения
Андрей Травников назначен исполняющим обязанности губернатора Новосибирской области
Врио мэра Вологды Сергей Воропанов об уходе Андрея Травникова: «Это, конечно, было сюрпризом»
В Вологде на Пошехонском шоссе неизвестный напал с ножом на девушку
Евгений Шулепов попал в число малоэффективных депутатов Госдумы
Перед назначением на должность главы Новосибирской области Андрея Травникова испытали прыжком со скалы
В Париже умер первый программный директор кинофестиваля VOICES Игорь Гуськов
Временно исполняющим обязанности мэра Вологды назначен Сергей Воропанов
За рулем внедорожника, насмерть сбившего велосипедиста в Харовском районе, был депутат ЗСО Антон Гримов
10.10.2017 [Общество]

В Вологде запретят стоянку грузовых машин в районе перекрестка улиц Западной и Гагарина

1393
1
25.09.2017 [Общество]

Кремлевский сад Вологды может быть продан как имущество банкротящегося «Вологдазеленстроя»

5423
8
10.10.2017 [БлогоVO]

Вологда прежде и теперь

2612
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

На Окружном шоссе в Вологде столкнулись ВАЗ и тягач "Вольво": образовался затор
Житель Вологды оплатил полумиллионный долг, чтобы уехать за границу
Череповецкая "Северсталь" обыграла московский "Спартак"
В России ввели в обращение новые купюры 200 и 2000 рублей
В Вологде задержали гражданина Таджикистана, который попал в Россию по фальшивой миграционной карте
В 2018 году финансирование здравоохранения в Вологодской области увеличится на 1,2 миллиарда рублей
В Череповце виновника ДТП, в котором погиб 11-летний ребенок, приговорили к двум годам колонии-поселения
 
04.10.2017 [Общество]

Услышать Сашу

3141
0
12.10.2017 [БлогоVO]

Всё, что надо знать о чистоплотности, правдивости и учёта мнения вологжан в опросах Вологда.РФ

297
0
12.10.2017 [Обзор Прессы]

Вокзал: сарай или памятник?

353
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика