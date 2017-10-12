Череповецкая "Северсталь" обыграла московский "Спартак"

Хоккейная «Северсталь» одержала победу над московским «Спартаком» в матче Регулярного чемпионата КХЛ, который состоялся накануне.

Череповчане первыми открыли счет: Даниил Вовченко после атаки сходу забросил шайбу. Вратарь «Северстали» Юлиуш Гудачак набрал первое очко в этом сезоне по системе гол+пас, отдав голевую передачу.



Во втором периоде после голов двух Артема Воронина и Артема Поншендялова, "красно-белые" заставили череповчан отыгрываться. «Северстали» это удалось ближе ко второму перерыву. Гол Павла Черного перевел игру в овертайм, в котором уже спустя 30 секунд победу металлургам принес Дмитрий Кагарлицкий, убежав один на один в вратарем. Итог матча - 3:2.



«Северсталь» занимает 8 место на "Западе", и завтра примет команду «Динамо» из Риги.