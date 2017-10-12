В России ввели в обращение новые купюры 200 и 2000 рублей

12.10.2017 [Экономика]
В России ввели в обращение новые купюры 200 и 2000 рублей

В России в обращение начали поступать новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей, пишут сегодня  «РИА новости».

На двухсотрублевой банкноте изображен памятник затопленным кораблям в Севастополе и Херсонес Таврический, а на двухтысячной -  мост на остров Русский и космодром "Восточный".

Впервые о выпуске купюр достоинством 200 и 2000 рублей ЦБ РФ объявил в апреле 2016 года. Дизайн новых банкнот был утвержден в феврале 2017 года. года.

Конкурс по выбору символов для купюр номиналами 200 и 2000 рублей проходил с июня по октябрь 2016 года. Победители конкурса - символы Севастополя и Дальнего Востока - определились всероссийским голосованием.

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина пояснила, что новые банкноты будут вводить поэтапно - это стандартная международная практика для противодействия фальшивомонетчикам. Первыми их получат регионы, которые изображены на банкнотах - Дальний Восток и Крым, а также Москва.

По словам главы ЦБ, введение в оборот новых банкнот никак не отразится на инфляции в России. В то же время, появление в обращении новых банкнот приведет к тому, что будет сокращаться использование купюр других номиналов.

Массовый ввод в обращение новых купюр во всей России начнется только в декабре, однако жители Вологды смогут увидеть банкноты уже 14 октября в рамках проведения Дня открытых дверей в вологодском отделении Центробанка.

- В этот день вы сможете посетить отделение по Вологодской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации, познакомиться с историей Банка России, работой его сотрудников, поучаствовать в конкурсах и лекционных занятиях, попробовать себя в роли эксперта денежных знаков, посетить музей отделения, - сообщает пресс-служба Центробанка.

Стать участником мероприятия может любой желающий. Для этого нужно прийти в эту субботу на улицу Предтеченскую, 5 с 10 до 18 часов. Для посещения отделения без экскурсии вход будет свободным. Запись на экскурсии по телефону (8172) 571581.

 

Тэги: банкноты
Фото http://azan-syzran.ru
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