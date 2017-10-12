В Вологде задержали гражданина Таджикистана, который попал в Россию по фальшивой миграционной карте

Вологодские полицейские проверили несколько адресов возможного проживания иностранцев в областной столице и обнарушили нарушителя.

Так, в одной из квартир дома на улице Возрождения, в которой проживали граждане Таджикистана, был задержан 34-летний мужчина. В ходе проверки выяснилось, что для въезда в Россию он использовал поддельную миграционную карту и поэтому находится в стране незаконно.

По факту нарушения составили протокол и поместили нарушителя в спецприемник, где он будет находиться до решения суда.