В Вологде задержали гражданина Таджикистана, который попал в Россию по фальшивой миграционной карте
Вологодские полицейские проверили несколько адресов возможного проживания иностранцев в областной столице и обнарушили нарушителя.
Так, в одной из квартир дома на улице Возрождения, в которой проживали граждане Таджикистана, был задержан 34-летний мужчина. В ходе проверки выяснилось, что для въезда в Россию он использовал поддельную миграционную карту и поэтому находится в стране незаконно.
По факту нарушения составили протокол и поместили нарушителя в спецприемник, где он будет находиться до решения суда.
- Также во время рейда сотрудники полицейские обследовали квартиры, в которых проживали мигранты на предмет обнаружения экстремисткой литературы и иных запрещенных к обороту предметов. Кроме того, полицейские провели профилактические беседы с иностранцами о недопустимости нарушения законодательства Российской Федерации, в том числе о противодействии террористической деятельности, - сообщает пресс-служба УМВД.