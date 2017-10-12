В Вологде задержали гражданина Таджикистана, который попал в Россию по фальшивой миграционной карте

12.10.2017 [Общество]

Вологодские полицейские проверили несколько адресов возможного проживания иностранцев в областной столице и обнарушили нарушителя.

Так, в одной из квартир дома на улице Возрождения, в которой проживали граждане Таджикистана, был задержан 34-летний мужчина. В ходе проверки выяснилось, что для въезда в Россию он использовал поддельную миграционную карту и поэтому находится в стране незаконно.

По факту нарушения составили протокол и поместили нарушителя в спецприемник, где он будет находиться до решения суда.

- Также во время рейда сотрудники полицейские обследовали квартиры, в которых проживали мигранты на предмет обнаружения экстремисткой литературы и иных запрещенных к обороту предметов. Кроме того, полицейские провели профилактические беседы с иностранцами о недопустимости нарушения законодательства Российской Федерации, в том числе о противодействии террористической деятельности, - сообщает пресс-служба УМВД.

Тэги: мигранты, Таджикистан
Система Orphus

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Политологи о назначении Андрея Травникова главой Новосибирской области: «Варягов там не любят»
16-летнего подростка, нападавшего на девушек в районе Пошехонского шоссе, вычислили с помощью камер видеонаблюдения
Андрей Травников назначен исполняющим обязанности губернатора Новосибирской области
Врио мэра Вологды Сергей Воропанов об уходе Андрея Травникова: «Это, конечно, было сюрпризом»
В Вологде на Пошехонском шоссе неизвестный напал с ножом на девушку
Евгений Шулепов попал в число малоэффективных депутатов Госдумы
Перед назначением на должность главы Новосибирской области Андрея Травникова испытали прыжком со скалы
В Париже умер первый программный директор кинофестиваля VOICES Игорь Гуськов
Временно исполняющим обязанности мэра Вологды назначен Сергей Воропанов
За рулем внедорожника, насмерть сбившего велосипедиста в Харовском районе, был депутат ЗСО Антон Гримов
12.10.2017 [Общество]

450 детей-сирот в Вологодской области должны получить квартиры в 2018 году

314
0
12.10.2017 [Общество]

В 2018 году финансирование здравоохранения в Вологодской области увеличится на 1,2 миллиарда рублей

387
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

На Окружном шоссе в Вологде столкнулись ВАЗ и тягач "Вольво": образовался затор
Житель Вологды оплатил полумиллионный долг, чтобы уехать за границу
Череповецкая "Северсталь" обыграла московский "Спартак"
В России ввели в обращение новые купюры 200 и 2000 рублей
В Вологде задержали гражданина Таджикистана, который попал в Россию по фальшивой миграционной карте
В 2018 году финансирование здравоохранения в Вологодской области увеличится на 1,2 миллиарда рублей
В Череповце виновника ДТП, в котором погиб 11-летний ребенок, приговорили к двум годам колонии-поселения
 
04.10.2017 [Общество]

Услышать Сашу

3141
0
12.10.2017 [БлогоVO]

Всё, что надо знать о чистоплотности, правдивости и учёта мнения вологжан в опросах Вологда.РФ

296
0
12.10.2017 [Обзор Прессы]

Вокзал: сарай или памятник?

353
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика