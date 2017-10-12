В 2018 году финансирование здравоохранения в Вологодской области увеличится на 1,2 миллиарда рублей

Финансирование сферы здравоохранения со стороны бюджета Вологодской области в 2018 году будет увеличено на 1,2 миллиарда рублей и составит 9,5 миллиардов рублей. Об этом заявил председатель Законодательного Собрания области, Андрей Луценко на встрече с представителями Вологодского городского совета ветеранов. Спикер парламента отметил, дополнительные средства запланированы практически по всем направлениям.

Так, для достижения показателей "дорожной карты" по повышению заработной платы работников больниц и поликлиник предусмотрено дополнительно 439 миллионов рублей.

На укрепление материально-технической базы запланировано 312 миллионов рублей: 116 из них направят на развитие региональных сосудистых центров и профилактику онкологических заболеваний, более 100 миллионов - на капитальные ремонты учреждений, и свыше 93 миллионов рублей - на закупку медицинского оборудования.

Кроме того, госпрограммой запланированы средства на социальные выплаты и стипендии в рамках решения кадрового вопроса, на закупку льготных лекарств, а также препаратов для больных сахарным диабетом.

На обеспечение лекарствами больных "орфанными" заболеваниями выделят 250 миллионов рублей.