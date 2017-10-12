В Череповце виновника ДТП, в котором погиб 11-летний ребенок, приговорили к двум годам колонии-поселения

12.10.2017 [Происшествия]

Череповецкий городской суд вынес приговор виновнику смертельного ДТП на улице Парковой, которое унесло жизнь ребенка. 23-летнего подсудимого приговорили к двум годам колонии-поселения. Кроме того, он  должен выплатить потерпевшей стороне один миллион рублей за моральный вред и 331 тысячу рублей за материальный ущерб, сообщается на сайте мэрии Череповца.

Напомним, трагедия произошла  28 июля этого года около пяти часов вечера на улице Парковой.  11-летний мальчик переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора и попал под колеса «Нивы», которой управлял 23-летний молодой человек.

После ДТП мальчик с переломом основания черепа, ушибом головного мозга на скорой был доставлен в больницу в реанимационное отделение, где ему была сделана операция. Врачи сделали все возможное, однако ребенок скончался.

Тэги: ДТП, гибель ребенка
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