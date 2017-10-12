В Череповце виновника ДТП, в котором погиб 11-летний ребенок, приговорили к двум годам колонии-поселения

Череповецкий городской суд вынес приговор виновнику смертельного ДТП на улице Парковой, которое унесло жизнь ребенка. 23-летнего подсудимого приговорили к двум годам колонии-поселения. Кроме того, он должен выплатить потерпевшей стороне один миллион рублей за моральный вред и 331 тысячу рублей за материальный ущерб, сообщается на сайте мэрии Череповца.

Напомним, трагедия произошла 28 июля этого года около пяти часов вечера на улице Парковой. 11-летний мальчик переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора и попал под колеса «Нивы», которой управлял 23-летний молодой человек.

После ДТП мальчик с переломом основания черепа, ушибом головного мозга на скорой был доставлен в больницу в реанимационное отделение, где ему была сделана операция. Врачи сделали все возможное, однако ребенок скончался.