Руководителя строительной фирмы, возводившей здание отдела полиции в Тотьме, подозревают в мошенничестве на 36,8 млн рублей

Региональное управление следственного комитета приняло в производство возбужденное УМВД уголовное дело о мошенничестве при строительстве отдела полиции в Тотьме.

По версии органов внутренних дел, 30 декабря 2015 года между УМВД России по Вологодской области и частной строительной фирмой был заключен государственный контракт на возведение административного здания межмуниципального отдела МВД России «Тотемский» с изолятором временного содержания. К октябрю 2016 года полицейские перечисили строительной организации около 75 млн рублей в виде авансовых платежей.

При этом, по данным органов внутренних дел, на 7 февраля 2017 года задолженность подрядчика по контракту в пользу УМВД России по Вологодской области составила 36,8 млн. руб.

«Это означает, что, по подсчетам УМВД, часть средств из переведенных 75 млн рублей действительно была потрачена на строительство, а куда были потрачены остальные деньги, неясно. Организация не предоставила никаких документов, а объемы строительства, по мнению УМВД, не соответствуют тем объемам денежных вливаний, которые были. Для того, чтобы уточнить доподлинно объемы расходования денежных средств и доподлинные объемы строительства, у нас сейчас назначена и проводится строительно-техническая экспертиза», - сообщила Newsvo старший помощник руководителя СУ СК РФ по Вологодской области (по взаимодействию со средствами массовой информации) Наталья Летенкова.

В феврале 2017 года государственный контракт по инициативе УМВД России по Вологодской области был расторгнут в одностороннем порядке, а в апреле органами внутренних дел было возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

- В связи с тем, что потерпевшим по делу является региональное управление УМВД России уголовное дело прокуратурой Вологодской области изъято из производства органов внутренних дел и передано в СУ СК РФ по Вологодской области, - сообщает региональное управление следственного комитета.

Расследование уголовного дела продолжается, следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Отметим, что в 2014 году, как сообщала пресс-служба областного УМВД, на улице Офицерской в Тотьме состоялось торжественное мероприятие, посвященное началу строительства комплекса зданий межмуниципального отдела полиции. Тогда временно исполняющий обязанности губернатора Вологодской области Олег Кувшинников и начальник УМВД России по Вологодской области Виталий Федотов закрепили мемориальную табличку на строительной площадке административного здания территориального отдела полиции. Построить его планировалось за два года.

По данным сайта госзакупок, победителем аукциона на строительство в 2015 году стало ООО СК «Альянс Групп». Итоговая цена контракта составила 293 934 992,40 рублей.