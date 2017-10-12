В Соколе водитель "БМВ" сбил выбежавшую на дорогу девятилетнюю девочку

Девятилетняя девочка получила травмы в ДТП, которое произошло на улице Мусинского в Соколе накануне около шести часов вечера.

По данным областного ГИБДД, 23-летний водитель «БМВ 525» сбил девочку, которая переходила в дорогу в неположенном месте, причем "зебра" была в зоне видимости. Школьницу госпитализировали с различными травмами.

Еще одно ДТП, в котором пострадал ребенок, произошло в этот же день на трассе "Вологда -Медвежьегорск" в Вологодском районе.

Около 16 часов на десятом километре трассы автомобиль марки «ВАЗ-2115» под управлением 21-летнего водителя сбил подростка, вышедшего на проезжую часть на запрещающий сигнал светофора. В результате 13-летний пострадавший получил травмы и был госпитализирован.