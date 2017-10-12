По факту смертельного ДТП с участием депутата вологодского ЗСО Антона Гримова возбудили уголовное дело

12.10.2017 [Происшествия]

По факту гибели велосипедиста под колесами внедорожника депутата вологодского ЗСО Антона Гримова возбудили уголовное дело.

Напомним, трагедия произошла вечером 7 октября на 96 км автодороги Сокол-Харовск-Вожега в Харовском районе. По версии следствия, «Тойота Ленд Крузер» сбил 53-летнего велосипедиста. В результате произошедшего столкновения пострадавший мужчина скончался на месте происшествия.

Прибывшими на место полицейскими были опрошены водитель и пассажир автомашины, произведено судебно-медицинское освидетельствование, которое показало, что водитель внедорожника был трезв.  

- По предварительным данным пострадавший находился в состоянии алкогольного опьянения, передвигался на велосипеде по дороге без светоотражающих знаков. Для проверки данной информации следователями назначена судебно-медицинская экспертиза, допрашиваются свидетели, - сообщает региональное управление следственного комитета.

Дело было возбуждено по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Сейчас следователи собирают данные обо всех обстоятельствах произошедшего, необходимые для проведения автотехнической экспертизы. Ее результаты лягут в основу выводов об оценке действий участников ДТП на предмет соблюдения ими правил дорожного движения, а также о виновности конкретных лиц в произошедшем.

Тэги: ДТП, гибель человека, ЗСО
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12.10.2017 [Происшествия]

По факту смертельного ДТП с участием депутата вологодского ЗСО Антона Гримова возбудили уголовное дело

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