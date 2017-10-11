В Череповецком районе приставы арестовали у предпринимателя здания двух магазинов

11.10.2017 [Общество]

В селе Воскресенское Череповецкого района приставы арестовали у местного предпринимателя здания двух продовольственных магазинов общей площадью около 200 кв. метров, сообщает пресс-служба регионального УФССП.

Бизнесмен задолжал юридическому лицу более 530 тысяч рублей. После ареста недвижимости судебные приставы вручили владельцу предупреждение по ст. 315 УК РФ «Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта».

У еще одного череповчанина-должника, который не выплатил 50-тысячный ущерб за браконьерскую добычу рыбы, работники службы арестовали бытовую технику.  Кроме того, во время исполнительных действий по месту жительства мужчины приставы обнаружили в комнате открытый сейф с огнестрельным оружием и тут же сообщили сотрудникам Росгвардии о нарушении норм хранения.

В итоге через 30 минут мужчина явился в отдел и полностью рассчитался с долгом.

Тэги: арест имущества, приставы
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