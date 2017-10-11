В России сняли запрет на торговлю «боярышником»

9 октября в России истек срок действия введенного в 2016 году запрета на торговлю «боярышником». Продлевать его Роспотребнадзор не стал, и до сих пор, как пишет «Медуза», это решение СМИ никак не прокомментировал.

ТАСС со ссылкой на собственный источник в российском правительстве сообщил, что власти обсуждают продление запрета — и сейчас готовят необходимые для этого документы.

По данным Росстата в январе—августе 2017 года от отравлений алкоголем в России умерли 4629 человек, за аналогичный период прошлого года — 5726. Таким образом, число отравлений суррогатным алкоголем после запрета «боярышника» снизилось почти на 20%.

Напомним, запрет на продажу «боярышника» был введен в декабре 2016 года, когда в Иркутске поддельным (то есть содержащим крайне опасный метиловый спирт) «боярышником» отравились более 120 человек — 78 погибли.