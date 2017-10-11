Евгений Шулепов попал в число малоэффективных депутатов Госдумы

Бывший глава Вологды Евгений Шулепов оказался в числе малоэффективных депутатов Госудумы в новом рейтинге Центра политических технологий.

«Оценка эффективности работы думских депутатов проводилась по восьми направлениям, каждое из которых при усреднении получало одинаковый вес. По каждому направлению эксперт ставил оценку работы депутата от 0 до 5, исходя из следующих критериев: 0 – работа полностью отсутствует. 1 – работа практически не ведется. 2 – работа ведется редко и формально, не имеет значимых результатов. 3 – работа ведется относительно регулярно, но неэффективно. 4 – работа ведется с переменным успехом, есть отдельные достижения.5 – активная и результативная работа», - сообщают составители рейтинга.

В основе рейтинга - экспертный опрос, проведенный во второй половине июня 2017 г. во всех субъектах федерации при участии 138 экспертов. Исследование охватило работу слуг народа с апреля по июнь 2017 года.

В итоге по результатам исследования Евгений Шулепов набрал менее двух баллов из возможных пяти и был отнесен составителями рейтинга к «малоэффективным депутатам». При этом депутат Алексей Канаев в группе «середняки» ( от 2 до 2,99 балла).