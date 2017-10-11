Жителям Суды в Череповецком районе приходится покупать газ в баллонах, несмотря на газификацию поселка

Жители Суды в очереди за газовыми баллонами. Фото из группы "ВК" Череповецкий район. Live



Жители газифицированного поселка Суда в Череповецком районе продолжают покупать газ в баллонах.

Пуск газа в поселке Суда состоялся 26 декабря 2013 года. Поселок уже 4 года газифицирован, но далеко не все жители получают газ напрямую из трубы. Чтобы пользоваться «природным достоянием России», приходится покупать его в баллонах и возить домой на тачках. Подключиться к газу многим местным жителям мешает неподъемная цена.

«На Гагарина 23а я видел объявление. Цены меня просто убили. Чем ближе к трубе, тем дороже, чем дальше, то дешевле», - рассказал Newsvo житель Суды Николай.

Стоимость подключения к сетям газораспределения варьируется от 57 тысяч до бесконечности. Дело в том, что итоговая сумма зависит от технических параметров, то есть создания проекта подключения, расчетов, стоимости труб и т.д.

Но есть льготные условия. Теоретически, можно подключить частный дом к газу за 57 297,26 рублей. Это цена подключения для тех, у кого максимальный часовой расход газа будет составлять не более 5 кубических метров, расстояние до газораспредилительной сети – 200 метров, а рабочее давление газораспределительной сети составит 0,3 МПа. К этой группе газовики относят частные дома.

Для тех, кто не подпадает под эти условия, подключение частного дома к газу может обойтись в сумму до миллиона. Это пояснили журналисту Newsvo в едином окне АО «Газпром газораспределение Вологда». В определении цены газовики ориентируются на постановление правительства РФ №1314, в котором сказано, что технические условия подключения к газу, от которых зависит стоимость, определяет исполнитель, то есть газовая служба:

«В случае если размер платы за технологическое присоединение зависит от технических параметров, указанных в проектной документации, и (или) должен быть установлен впоследствии органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов по индивидуальному проекту, исполнителем определяется и направляется заявителю вместе с техническими условиями расчет предварительной оценки размера платы за технологическое присоединение, проводимый исходя из действующих на тот момент стандартизированных тарифных ставок, определяющих размер платы за технологическое присоединение, и предварительных технических параметров подключения (технологического присоединения)».

В общем, подключить газ «дешево» получится далеко не у всех. Хотя и льготная цена для пенсионеров неподъемна. Поэтому бабушкам в Суде приходится возить газ в баллонах на себе.

Фото из группы "ВК" Череповецкий район. Live

Примечательно, что если от дома до газопровода всего метр, сумма также не уменьшится. Так, год назад в онлайн-приемную правительства области обратилась женщина со следующим сообщением:

«Добрый день. Помогите разобраться с вопросом подключения газа. сегодня получила договор из Гор Газа с суммой тех подсоединения 57 тысяч и НДС. Моя ситуация такова - прокладка газопровода до границ участка составляет 1 метр и в границах участка до дома 7 метров. Объясните почему я должна платить такую сумму за 1 метр газопровода до границы участка, и почему все подведены под одну сумму в пределах 200 метров прямого газопровода до границ участка. Там и остальные суммы имеют не маленькие цифры, а здесь за что платить такую стоимость? Спасибо за ответ».

В департаменте топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области женщине ответили что, плата за технологическое присоединение является тарифом на подключение к газовым сетям, за счет которого газораспределительная организация выполнит работы по проектированию и строительству газопровода-ввода до границы земельного участка заявителя.

- Мероприятия по строительству газопроводов-вводов в границах земельного участка дома, монтаж фасадного газопровода, внутридомовых газовых сетей, дымоходов (при необходимости), приобретение и установка газового оборудования, осуществляются за счет средств собственников жилья, на договорной основе, с любой организацией имеющей право на выполнение данных работ.

Напомним, что в начале этого года государственная дума предложила подключать индивидуальные жилые, дачные и садовые дома к газовым сетям за счет средств газораспределительных организаций. Эту инициативу поддержали и вологодские депутаты.

«Мы поддерживаем эту инициативу. Она позволит помочь домохозяйствам ускорить процесс газификации в районах, а значит, и поднять качество жизни вологжан», - отметил председатель комитета по экономической политике и собственности Денис Долженко.

Однако за год ситуация в данной сфере не поменялась.