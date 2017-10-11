В Вытегорском районе капитально отремонтировали мост через реки Мегра и Быковка

В Вытегорском районе завершился капитальный ремонт пешеходного моста через реки Мегра и Быковка в деревне Нижнее Понизовье.

- Двухсотметровый пешеходный деревянный мост через реки Мегра и Быковка - самый длинный в районе. По словам местных жителей, они с нетерпением ждали этого момента, потому что старый мост давно пришел в негодное состояние, и ходить по нему стало опасно, - сообщает районная газета «Красное знамя».

Напомним, аукцион на проведение работ по восстановлению элементов пешеходного моста через Мегру был проведен администрацией района в июле этого года. Общая стоимость работ (вместе с ремонтом моста через реку Быковку в том же населенном пункте) составляет 6,265 млн рублей. Подрядчиком было выбрано ООО «Строительная Компания Севермостострой» из Череповца.

В августе сотрудники рыбоохраны возмутились тем, что работы на реке не были согласованы с их ведомством. Районные власти заявили, что, поскольку это было не строительство, а капремонт, работы они не обязаны были согласовывать.