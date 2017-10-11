В Вытегорском районе капитально отремонтировали мост через реки Мегра и Быковка

11.10.2017 [Общество]
В Вытегорском районе капитально отремонтировали мост через реки Мегра и Быковка

В Вытегорском районе завершился капитальный ремонт пешеходного моста через реки Мегра и Быковка в деревне Нижнее Понизовье.

- Двухсотметровый пешеходный деревянный мост через реки Мегра и Быковка - самый длинный в районе. По словам местных жителей, они с нетерпением ждали этого момента, потому что старый мост давно пришел в негодное состояние, и ходить по нему стало опасно, - сообщает районная газета «Красное знамя».

Напомним, аукцион на проведение работ по восстановлению элементов пешеходного моста через Мегру был проведен администрацией района в июле этого года. Общая стоимость работ (вместе с ремонтом моста через реку Быковку в том же населенном пункте) составляет 6,265 млн рублей. Подрядчиком было выбрано ООО «Строительная Компания Севермостострой» из Череповца.

В августе сотрудники рыбоохраны возмутились тем, что работы на реке не были согласованы с их ведомством. Районные власти заявили, что, поскольку это было не строительство, а капремонт, работы они не обязаны были согласовывать.

Тэги: капремонты
Система Orphus

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Политологи о назначении Андрея Травникова главой Новосибирской области: «Варягов там не любят»
Андрей Травников назначен исполняющим обязанности губернатора Новосибирской области
16-летнего подростка, нападавшего на девушек в районе Пошехонского шоссе, вычислили с помощью камер видеонаблюдения
Врио мэра Вологды Сергей Воропанов об уходе Андрея Травникова: «Это, конечно, было сюрпризом»
В Вологде на Пошехонском шоссе неизвестный напал с ножом на девушку
Перед назначением на должность главы Новосибирской области Андрея Травникова испытали прыжком со скалы
В Вологде длинные очереди на прием к врачу-ортодонту: запись идет на 2020 год
В Париже умер первый программный директор кинофестиваля VOICES Игорь Гуськов
Временно исполняющим обязанности мэра Вологды назначен Сергей Воропанов
В Вологде сносят здание овчинно-меховой фабрики на улице Машиностроительной
10.10.2017 [Происшествия]

16-летнего подростка, нападавшего на девушек в районе Пошехонского шоссе, вычислили с помощью камер видеонаблюдения

9101
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Череповецком районе приставы арестовали у предпринимателя здания двух магазинов
В России сняли запрет на торговлю «боярышником»
Евгений Шулепов попал в число малоэффективных депутатов Госдумы
Жителям Суды в Череповецком районе приходится покупать газ в баллонах, несмотря на газификацию поселка
В Вытегорском районе капитально отремонтировали мост через реки Мегра и Быковка
Под Череповцом ночью сгорело льнохранилище
Актер Юрий Назаров приедет в Белозерск на фестиваль социального кино «Человек в кадре»
 
04.10.2017 [Общество]

Услышать Сашу

3039
0
11.10.2017 [БлогоVO]

У Ольги белоснежные волосы

370
0
11.10.2017 [Обзор Прессы]

Личные счеты

455
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика