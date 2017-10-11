Под Череповцом ночью сгорело льнохранилище

В ночь на 10 на 11 октября в деревне Сурково Череповецкого района загорелось льнохранилище.

- Пожар обнаружили около трех часов ночи. Сигнал о возгорании в пожарную часть поступил только в 5:06. В 5:26 на место происшествия прибыли пожарные. В 5:45 пожар удалось ликвидировать. Здание кирпичное одноэтажное, 20 на 50 метров. Использовалось для сушки льна. В результате возгорания сгорела кровля , поврежден сухой лен, который был разложен на настилах по все длине строения. Пострадавших нет,- рассказали в УМЧС по Вологодской области.