Актер Юрий Назаров приедет в Белозерск на фестиваль социального кино «Человек в кадре»

11.10.2017 [Культура]
Актер Юрий Назаров приедет в Белозерск на фестиваль социального кино «Человек в кадре»

В Белозерске с 12 по 14 октября пройдет фестиваль социального кино «Человек в кадре» памяти Василия Шукшина. 

В программе - показы отечественного документального кино социальной направленности, концерты и литературные встречи. Среди картин - цикл фильмов вологодского кинорежиссера - документалиста Марии Таранченко «Талант жить» о людях с ограниченными возможностями здоровья, ленты «Лабиринты успеха» и «Путеводный диктант». Также зрители увидят «Маринин хоровод», «И всего лишь три струны...», «Когда тебе горько» и другие.

Участников фестиваля ждут творческие встречи: с вологодским писателем Дмитрием Ермаковым, с главным редактором Свердловской киностудии и Сверо-Кавказской студии кинохроники Геннадием Шеваровым, с руководителем студии документальных фильмов «Река Лена» Еленой Колесниковой, заслуженной артисткой России Людмилой Мальцевой.

Все три дня фестиваля в Белозерском доме культуры работает фотовыставка «Человек в кадре. Любимые киноактеры», фотозона «В кадре у Шукшина». Белозерский областной краеведческий музей предлагает обзорную экскурсию по городу, Центр ремесел и туризма приглашает на мастер-классы.

Закроет фестиваль «Человек в кадре» творческая встреча с народным артистом России Юрием Назаровым. Слава пришла к нему в 1966 году, когда на экраны вышел фильм «Андрей Рублев». Актер сыграл в нем сразу две главные роли. Он говорит, что съемки в этом фильме окунули его в парадоксальную Россию и заставили полюбить свою страну еще больше. 

Ознакомиться с программой "Человек в кадре" можно на сайте администрации Белозерского района. 

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Фото http://newvmeste.ru
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