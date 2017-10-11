Спектакль "Дон Кихот" покажет в Вологде театр из Санкт-Петербурга

Постановку «Дон Кихот» в исполнении петербургского театра «ТриЧетыре» увидят вологжане 26 ноября в Камерном драматическом театре.

В рамках гастрольного тура театр покажет в Вологде два спектакля. Оба сыграют в Камерном драматическом театре: 26 ноября «Дон Кихота», 27 ноября спектакль «Лир».

Со слов организаторов, спектакль «Дон Кихот» в исполнении Петербургского театра не похож ни на одну известную интерпретацию художественного произведения.

- Клоунада и театр кукол не только лишили героев текста, но и увели далеко в мир мечтаний, где нет правил и продуманных сюжетных ходов. Это ассоциация на приключения известного героя, размышление о мире фантазий в целом, история любви наивного мечтательного Кихота и практичной приземленной Дульсинеи. Это послание зрителям любого возраста, призыв к тому, чтобы никогда не переставать мечтатель.

Шекспировский «Король Лир» обретает жизнь в театре кукол впервые. Властный и гордый правитель лишился всего. От былого величия не осталось и следа. Теперь он вечно обречен бродить по свету и рассказывать свою историю, переживая ее снова и снова, сообщается на сайте cuitinfo.ru.

Спектакль «Дон Кихот» покажут 26 ноября в Камерном драматическом театре. Возрастные ограничения 6+. Начало в 14:00.

27 ноября там же зрители смогут посмотреть постановку «Лир» (16+). Начало в 19:00