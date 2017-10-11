Около тысячи жителей Вологодской области отправятся служить в армию этой осенью

11.10.2017 [Общество]

Около тысячи жителей Вологодской области пополнят ряды Вооруженных Сил в осеннюю призывную кампанию, сообщает пресс-служба областного правительства.

- Призывные комиссии уже сформированы и  работают во всех муниципальных образованиях а также областная призывная комиссия, - подчеркнул заместитель губернатора Вологодской области Эдуард Зайнак.

Областным военным комиссариатом осенью этого года будет сформировано 100 команд, которые отправятся в 66 воинских частей, в основном в Сухопутные войска, Воздушно-космические Силы, Военно-Морской Флот, Ракетные войска стратегического назначения, части центрального подчинения. 10 призывников из Вологодской области отправятся служить в Президентский полк, около 140 человек пополнят Войска национальной гвардии.

- С этого осеннего призыва в ряды Вооруженных Сил будут призываться представители  «ЮНАРМИИ». Всего по стране пополнят ряды порядка 600 человек. Среди субъектов Западного военного округа около ста человек пойдет служить в «ЮНАРМИЮ». Они будут направлены в те рода и виды войск, которые они пожелают», - отметил ВРИО военного комиссара Вологодской области Сергей Проничев.

Эдуард Зайнак отметил, что в 2017 году впервые в истории сержантский состав стал полностью профессиональным и планомерно формирование Вооруженных Сил переходит на контрактную основу. Численность контрактников увеличена до 384 тысяч человек.

По словам заместителя губернатора, с каждым годом увеличивается число призывников, годных к военной службе, а количество граждан, имеющих заболевания и не подлежащих призыву на военную службу по состоянию здоровья, уменьшается. Так в 2015 году к прохождению военной службы по состоянию здоровья были годны 76 % призывников, в 2016 году– 78 %, весной 2017 года- 76,9 %. Также чиновник подчеркнул, что необходимо достичь 80% годности. Однако, на этот показатель влияет несколько факторов: раннее выявление отклонений по здоровью, для чего необходимо проводить полную диспансеризацию, и укрепление здоровья призывников. 8% призывников должны иметь спортивные разряды.

Количество граждан, уклоняющихся от призыва на военную службу в Вологодской области, сокращается из года в год: в 2016 не прибыли на отправку в войска - 5 человек, что в 4 раза меньше чем в 2015 году. Весной 2017 года - 2 человека.

Тэги: призыв, армия
Система Orphus

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Политологи о назначении Андрея Травникова главой Новосибирской области: «Варягов там не любят»
Андрей Травников назначен исполняющим обязанности губернатора Новосибирской области
16-летнего подростка, нападавшего на девушек в районе Пошехонского шоссе, вычислили с помощью камер видеонаблюдения
Врио мэра Вологды Сергей Воропанов об уходе Андрея Травникова: «Это, конечно, было сюрпризом»
В Вологде на Пошехонском шоссе неизвестный напал с ножом на девушку
Перед назначением на должность главы Новосибирской области Андрея Травникова испытали прыжком со скалы
В Вологде длинные очереди на прием к врачу-ортодонту: запись идет на 2020 год
В Париже умер первый программный директор кинофестиваля VOICES Игорь Гуськов
Временно исполняющим обязанности мэра Вологды назначен Сергей Воропанов
В Вологде сносят здание овчинно-меховой фабрики на улице Машиностроительной
10.10.2017 [Общество]

В Вологде запретят стоянку грузовых машин в районе перекрестка улиц Западной и Гагарина

1228
1
25.09.2017 [Общество]

Кремлевский сад Вологды может быть продан как имущество банкротящегося «Вологдазеленстроя»

5292
8
10.10.2017 [БлогоVO]

Вологда прежде и теперь

2173
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Череповецком районе приставы арестовали у предпринимателя здания двух магазинов
В России сняли запрет на торговлю «боярышником»
Евгений Шулепов попал в число малоэффективных депутатов Госдумы
Жителям Суды в Череповецком районе приходится покупать газ в баллонах, несмотря на газификацию поселка
В Вытегорском районе капитально отремонтировали мост через реки Мегра и Быковка
Под Череповцом ночью сгорело льнохранилище
Актер Юрий Назаров приедет в Белозерск на фестиваль социального кино «Человек в кадре»
 
04.10.2017 [Общество]

Услышать Сашу

3039
0
11.10.2017 [БлогоVO]

У Ольги белоснежные волосы

370
0
11.10.2017 [Обзор Прессы]

Личные счеты

455
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика