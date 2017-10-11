В Белозерске врачи спасли жизнь 9-летнему мальчику, отравившемуся алкоголем

В Белозерске врачи спасли жизнь 9-летнему мальчку, который выпивал в компании приятелей и получил алкогольное отравление. Об инциденте, произошедшем в районном центре 29 сентября, сообщает газета «Белозерье»

Вечером в дежурную часть полиции поступил сигнал о том, что в нежилом доме неподалеку от Ильинской церкви находятся дети. Горожане опасались, что расшумевшиеся подростки могут случайно устроить пожар. Прибывшие на место полицейские увидели компанию из девяти несовершеннолетних от 9 до 16 лет: школьники употребляли алкоголь.

- Группа детей, заранее договорилась о данном «мероприятии», собрала деньги, нашла взрослого человека, который согласился купить для них спиртное: бутылку водки и шесть 1,5-литровых бутылок слабоалкогольного газированного напитка. Все это юноши и девушки употребили, закусив чипсами. Одному из них самому младшему девятилетнему мальчику стало плохо. Старшие хотели отвести его домой, но он повел себя неадекватно и убежал от них. О нем, конечно, сразу забыли. Не вспомнили о нем и потом, оказавшись в дежурной части, откуда участников вечеринки забирали уже родители, - пишет «Белозерье»

Пьяного мальчика обнаружила в канаве случайная прохожая, его состояние было таким тяжелым, что потребовалась немедленная госпитализация в ЦРБ. Помощь была оказана вовремя, мальчика откачали врачи, и он остался жив.

Решением комиссии по делам несовершеннолетних на родителей подростков был наложен штраф, а самим школьникам, не достигшим возраста привлечения к административной ответственности, комиссия объявила выговор. Кроме того, дети, употребившие алкоголь, будут поставлены на контроль нарколога.