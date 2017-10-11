В Чагоде инспектор ДПС сфальсифицировал документы об аварии

11.10.2017 [Происшествия]

В Чагоде инспектор ДПС стал фигурантом уголовного дела о служебном подлоге: оформляя ДТП, он сознательно записал в документы имена людей, которые столкнувшимися машинами не управляли, а также указал виновником аварии не того человека.

По версии следствия, инцидент произошел рано утром 1 октября на улице Набережной в Чагоде. Автомобиль марки «Рено», двигаясь по второстепенной дороге,  не уступил полосу движения «Фольксвагену», в результате произошло столкновение.

- Прибывший на место происшествия инспектор ДПС ОГИБДД ОМВД России по Чагодощенскому району, осведомленный о фактических обстоятельствах дорожно-транспортного происшествия с участием обоих водителей, оформил происшествие. При этом он внес в официальные документы заведомо ложные сведения, указав, что в момент столкновения за рулем обоих автомобилей находились другие люди. В качестве причины дорожно-транспортного происшествия он указал несоблюдение дистанции автомобилем марки «Фольксваген», - сообщает региональное управление следственного комитета.

Уголовное дело возбуждено по результатам проверки представленных органами прокуратуры материалов. Сейчас следователями устанавливаются обстоятельства совершенного преступления, а также его мотивы, выясняются причины, по которым указание действительных данных было нежелательным.

Пресс-служба областного УМВД сообщает, что в отношении сотрудника назначена служебная проверка.

- Сотрудник ГИБДД отстранен от исполнения служебных обязанностей, в случае подтверждения вины он будет уволен из органов внутренних дел и понесет наказание в соответствии с действующим законодательством, а его руководители привлечены к дисциплинарной ответственности.

Тэги: ДТП, ГИБДД
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