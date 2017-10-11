В Вологде сняли минифильм, нарисованный песком, по произведению Натальи Мелехиной

В Вологде сняли нарисованный песком фильм по произведению писательницы Натальи Мелехиной «Первый снег». Он вышел в эфире телеканала «Русский север» в программе «Времена года».

- Когда весной этого года Павел Громов сказал мне, что на мою миниатюру "Первый снег" сделают маленький фильм, нарисованный песком, я, разумеется, обрадовалась. Но когда сегодня я увидела, как эта идея воплотилась в жизнь... Ох, друзья мои, я не ожидала, что это будет настолько круто! – поделилась в соцсети впечатлением от работы писательница.