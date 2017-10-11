Череповчанка Марина Дубикова завоевала серебро Кубка Москвы по бильярду

Череповчанка Марина Дубикова стала серебряным призером открытого Кубка Москвы по бильярду.

Соревнования среди девушек до 18 лет в дисциплине пул завершились в столице 8 октября. Вологодскую область на них представляла Марина Дубикова из города металлургов.



В полуфинале Марина, в матче до пяти побед, одержала верх над Варварой Ермаковой. А в матче за золотые медали со счетом 2:6 уступила Мастеру спорта из Москвы, Валерии Поповой, сообщает сайт спорт-центр35.рф.