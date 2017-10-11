Первые новогодние елки установят в Вологде в начале ноября
Вологду начнут украшать к новогодним праздникам в ноябре. Всего в областной столице планируется установить 17 елей: две - двадцатиметровые и пятнадцать десятиметровых. Более высокие деревья займут свои места в центре города, остальные будут украшать микрорайоны. Выберут новогодних красавиц специалисты департамента городского хозяйства. Выезд в лес запланирован на следующей неделе, устанавливать деревья начнут в первой половине ноября.
В это же время начнется и монтаж новогодней иллюминации. По данным управления культуры и историко-культурного наследия Вологды контракт на данные работы уже заключен. Специалистам предстоят ремонтные работы, необходимо будет обновить гирлянды и прожекторы, объемные фигуры.
- Первая праздничная иллюминация появится на центральных площадках Вологды: площади Революции, Кремлевской площади, Кремлевском саду, улице Мира, Пушкинской, проспекте Победы. Затем начнут украшать микрорайоны: площадь Федулова, парк Победы и другие,- сообщает пресс-служба городской администрации.