В Череповце на нерегулируемой "зебре" ВАЗ сбил шестилетнюю девочку

Накануне в Череповце на перекрестке улиц Ленина и Вологодской произошло ДТП с ребенком.

По информации пресс-службы областного ГИБДД, 25-летняя девушка за рулем"ВАЗ-2112", поворачивая налево, совершила наезд на на шестилетнюю девочку, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу вместе с мамой. Ребенок шел впереди матери, не держась за руку. В результате девочка получила ушибы и направлена на амбулаторное лечение.