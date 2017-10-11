Книжный фримаркет пройдет в Вологодской областной библиотеке 21 октября

11.10.2017 [Культура]

Вологодская областная библиотека приглашает на книжный фримаркет. Он будет работать 21 октября с 10 до 17 часов в холле здания на улице Марии Ульяновой, 1.

Книжный фримаркет или бесплатная книжная ярмарка - это свободный обмен книгами, в ходе которого каждый может подарить вторую жизнь прочитанным томам, получив взамен понравившуюся книгу. Впервые такое мероприятие было организовано библиотекой в мае этого года, тогда в нем приняли участие более 150 человек.

- В случае, если вы хотите поделиться своими книжными сокровищами, но не сможете присутствовать 21 октября на мероприятии, книги можно оставить в библиотеке заранее в отделе абонемента (М. Ульяновой, 1, каб. №1), - сообщает областная библиотека.

Организаторы отмечают, что книги должны быть в хорошем состоянии.

Тэги: книги, библиотека
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