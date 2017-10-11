В Вологодском районе внедорожник переехал лежащего на дороге 30-летнего мужчину

В Вологодском районе внедорожник переехал лежащего на дороге пешехода - тот скончался.

Трагедия произошла в ночь с 10 на 11 октября на 33 километре автодороги Вологда-Медвежьегорск. Водитель "Тойоты Ленд Крузер" совершил наезд на 30-летнего мужчину, который лежал на проезжей части. Пешеход скончался.