В Вологодском районе внедорожник переехал лежащего на дороге 30-летнего мужчину
11.10.2017 [Происшествия]
В Вологодском районе внедорожник переехал лежащего на дороге пешехода - тот скончался.
Трагедия произошла в ночь с 10 на 11 октября на 33 километре автодороги Вологда-Медвежьегорск. Водитель "Тойоты Ленд Крузер" совершил наезд на 30-летнего мужчину, который лежал на проезжей части. Пешеход скончался.
- На месте происшествия работали наряды ГИБДД. В настоящее время полицейские устанавливают обстоятельства происшествия, - сообщает пресс-служба областного УМВД.
Фото управления МВД