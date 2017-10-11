В Бабаевском районе энергетики незаконно обесточили сотню домов в деревне Колпино

11.10.2017 [Происшествия]

В Бабаевском районе «Вологодская областная энергетическая компания» незаконно отключила электричество в деревне Колпино, сообщает областная прокуратура.

Режим ограничения поставки электрической энергии был введен в сентябре в отношении более 100 жилых домов и дачных участков, входивших в садово-огороднические товарищества «Железнодорожного узла станции Бабаево» и «Копь».

- Режим ограничения поставки электрической энергии был введен в связи с тем, что с ними, с потребителями услуг, не были заключены договоры. Это произошло потому, что ранее были заключены договоры с соответствующими садовыми товариществами, а они прекратили свою деятельность. А новые договоры не были заключены, - рассказал Newsvo помощник прокурора области Максим Пегов.

При этом, в соответствие с законом «Об электроэнергетике», поставщик электричества не вправе ограничивать поставку ресурса потребителям, которые подключены к сетям надлежащим образом и полностью исполняют свои обязательства.

И.о. прокурора Бабаевского района направил в суд иск о признании действий компании незаконными, с требованием восстановить  электроснабжение.

- В день обращения в суд вынесено определение, согласно которому на АО «Вологодская областная энергетическая компания» возложены обязанность возобновить подачу электроэнергии, а также запрет на ограничение поставки электроэнергии к вышеуказанным объектам. Благодаря принятым мерам определение суда было исполнено в тот же день, подача электроэнергии в жилые дома восстановлена, - сообщает прокуратура.

Тэги: электричество
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