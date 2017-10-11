Три новых флюорографа установили в поликлинике №1 Вологды, Верховажской и Вытегорской ЦРБ

Новые флюорографы установили в поликлинике №1 Вологды, Верховажской и Вытегорской ЦРБ. Каждый из трех аппаратов стоит около 6 миллионов рублей.

- Цифровые флюорографы отечественного производства способны выявить изменения в органах грудной клетки на самых ранних стадиях. Сразу же после производства снимка врач-рентгенолог может видеть изображение на экране. Цифровая обработка высокого разрешения позволяет проводить анализ быстро и точно. И все это с малой дозой облучения. Конструкция флюорографов приспособлена для обследования людей с ограниченными возможностями, - сообщает департамент здравоохранения Вологодской области.

Старые аппараты в медицинских организациях были демонтированы, поскольку они выработали свой ресурс.

Добавим, что в 2017 году проводятся капитальные ремонты в 45 медицинских организациях области, закуплено медицинское оборудование для 48 медучреждений.