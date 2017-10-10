16-летнего подростка, нападавшего на девушек в районе Пошехонского шоссе, вычислили с помощью камер видеонаблюдения

10.10.2017 [Происшествия]

 

16-летнего подростка, подозреваемого в нападении на двух девушек в районе Пошехонского шоссе в Вологде, вычислили с помощью камер видеонаблюдения. Подробности задержания несовершеннолетнего сообщает областное управление МВД.

Как сообщалось ранее, вечером в воскресенье на перекрестке улицы Ярославской и Пошехонского шоссе ударили ножом в спину 30-летнюю девушку. Она была доставлена в больницу с тяжелым ранением легкого.

- Просмотрев записи с камер видеонаблюдения, оперативники  составили фоторобот подозреваемого. Ориентировка на злоумышленника была передана всем дежурившим нарядам полиции, - сообщает областное УМВД.

В понедельник в полицию обратилась еще одна потерпевшая. Девушка рассказала, накануне вечером на улице Казакова, когда она выходила из дома, к ней подошел молодей человек и под угрозой ножа потребовал деньги. Испугавшись, вологжанка убежала. В этот же день из отдела полиции № 1 УМВД России по г. Вологде поступила ориентировка на несовершеннолетнего, который ушел из дома и пропал.

- Старший участковый полиции Максим Васильев, сравнивая описания подозреваемого в совершении преступлений и пропавшего подростка, пришел к выводу, что это одно и то же лицо. Отработав полученную информацию участковый вышел на подозреваемого, им оказался молодой человек 2001 г.р. – сообщает УМВД.

Молодой человек был задержан, расследование уголовных дел продолжается.

Тэги: напал с ножом, подростки
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