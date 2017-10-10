В Вологде запретят стоянку грузовых машин в районе перекрестка улиц Западной и Гагарина

10.10.2017 [Общество]

Стоянка грузовых машин в районе перекрестка улиц Западной и Гагарина будет запрещена с 23 октября. Знаки, предупреждающие водителей об ограничении, установят к этой же дате, сообщает пресс-служба городской администрации.

В отдел транспорта администрации города обратилась заведующая детского сада, расположенного рядом с данным перекрестком и родители дошкольников. Заявители попросили запретить фурам парковаться рядом с перекрестком, так как крупногабаритные машины органичивают видимость для пешеходов, переходящих проезжую часть. Транспортный отдел обращение рассмотрел и одобрил.

Тэги: ограничение стоянки
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