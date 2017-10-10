В Петрозаводске строят деревянную ладью для музея археологии Череповца

В Петрозаводске строят ладью для музея археологии в Череповце. Судно будет длиной в 7 метров и весом около тонны. Изготавливают его по историческим чертежам из аутентичных материалов.

- Лучший материал из местных пород - сосна. Мы будем использовать нашу отборную карельскую сосну. Смолили суда сосновой смолой, они и служили десятки лет. Мы используем древесную смолу, льняное масло, скипидар, натуральные компоненты, чтобы защитить дерево от неблагоприятной природы. Обычно такие суда мы строим около трех месяцев. Но сейчас задача изготовить к Дню города, поэтому нужно постараться. Думаю, успеем,- рассказал cherinfo.ru директор верфи деревянного судостроения «Варяг» Павел Мартюков.

Доставят ладью фурой. Мачту, носовые и кормовые резные украшения кораблестроители привезут отдельно и установят уже на месте.

Со слов Павла Мартюкова, у предприятия огромный опыт строительства таких сооружений.

- Ладей мы построили много, но в основном они были плавающие: и ладья «Русич», которая своим ходом дошла до Австралии, и ладья «Славяна», которая дошла из Волги до Сербии. В прошлом году мы делали древнерусскую ладью для Свято-Благовещенского монастыря в Муроме. У нас есть опыт строительства и неплавучих ладей. В 2005 году мы делали две 24-метровые ладьи для Выборга. Они стоят там на набережной, напротив замка.

Музей археологии после реставрации исторического здания на Советском проспекте (ред. - стоимость реставрационных работ составила 29 миллионов рублей) с улицы Красной переедет в купеческий особняк. Установить ладью планируют в музейном дворике, открытие которого запланировано на 2018 год.