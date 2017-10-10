В Вологде неизвестные подожгли припаркованную во дворе дома "Волгу"

Накануне в поселке Лоста загорелась припаркованная во дворе жилого дома "Волга", сообщает противопожарная служба.

Инцидент произошел около пяти часов вечера около дома №23 на улице Профсоюзная. Прохожие заметили горящий автомобиль и вызвали пожарных, которые спустя четыре минуты после сигнала о возгорании уже были на месте.

- В результате возгорания огнем уничтожена внутренняя отделка салона, а также автомобиль получил повреждения лакокрасочного покрытия крыши, капота, правых и левых дверей, остекление отсутствует, частично закопчен двигатель, местами оплавлена проводка в моторном отсеке, задние колеса обуглены,- сообщается в группе КУ ПБ ВО "Противопожарная служба"

Никто из людей не пострадал. Ущерб от пожара устанавливается.