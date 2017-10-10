Спасо-Каменный монастырь в Усть-Кубинском районе официально стал действующим

10.10.2017 [Общество]

Спасо-Каменный мужской монастырь на острове Каменном Кубенского озера официально стал действующим. Соответствующее решение было принято в минувшую пятницу в Москве на заседании Священного Синода Русской православной церкви. 

Напомним, при Архиерейском подворье «Спасо-Каменный монастырь» уже несколько лет существует монашеская община. Решение о возрождении Спасо-Каменного Преображенского мужского монастыря, ведущего свою историю с XIII века, митрополит Вологодский и Кирилловский Игнатий принял в середине июня этого года после посещения острова. Прошение главы митрополии было отправлено в Москву на рассмотрение Священного Синода Русской православной церкви. После этого епархию посетит Комиссия Синодального отдела по монастырям и монашеству, которая должна дать положительное заключение о возможности открытия мужской обители, сообщает вологодская митрополия.

Спасо-Каменный монастырь - один из древнейших монастырей Русского Севера, он был основан во второй половине XIII века. В первой половине XX века монастырь был закрыт и взорван. Новейшая история монастыря ведет свой отсчет с 1991 года, когда на острове поселился Александр Николаевич Плигин и вместе со своей семьей и волонтерами взялся за восстановление обители.

К 2010 году, к 750-летнему юбилею обители, завершилось восстановление Успенской церкви-колокольни, во втором ярусе которой устроен небольшой храм во имя Успения Пресвятой Богородицы. По дну Кубенского озера от берега к острову проложен силовой электрический кабель. В настоящий момент закончено восстановление трапезной части комплекса. Продолжаются работы по воссозданию братского корпуса.

Тэги: Спас Каменный
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