В Вологде 12 октября пройдет суд по делу о выселении приемной семьи из «Детской деревни SOS»

12 октября в Вологодском районном суде начнутся слушания по иску приемной мамы «Детской деревни SOS» Ангелины Голосовой к руководству учреждения. Женщина требует продлить с ней существующий договор и не препятствовать его исполнению.

Ранее заявлялось, что проблема приемной семьи будет решена на специальном заседании координационного совета вологодской «Деревни SOS», который должен был возглавить замгубернатора Олег Васильев. Сначала заседание назначали на 29 сентября, потом – на 10 октября, однако оно все-таки не состоялось.

- Совет не состоялся, потому что не приехало руководство деревни, а без них смысла обсуждать проблему нет. Поэтому мы идем на суд 12 числа, я попросила их юриста заявить меня в качестве третьего лица, мы будем стоять на защите прав детей, - рассказала Newsvo уполномоченный по правам ребенка в Вологодской области Ольга Смирнова.

По ее словам, руководство «Деревни» не настроено на сотрудничество с уполномоченным. Как рассказывает Ангелина Голосова, директор учреждения Ольга Черствая уже давно не отвечает на их звонки и письма. Кроме того, детям мешают готовиться к концерту, который запланирован на 14 октября. Руководство ограничивает детей в использовании музыкального зала, в котором они репетируют.

Напомним, в августе этого года руководство «Детской деревни SOS» под Вологдой заявило приемной матери Ангелине Голосовой, что с ней не будет продлен договор сопровождения ее семьи. С 10 сентября, по условиям учреждения, женщина и пять ее детей должны были покинуть деревню, позже срок выселения продлили. Ангелине Голосовой предлагают переселиться на съемную квартиру, объясняя это решение тем, что приемная мама не следует правилам деревни. При этом сама женщина рассказывает, что у нее просто не сложились отношения с директором учреждения Ольгой Черствой, а переселение из коттеджа на съемную квартиру, которая не соответствует их требованиям, она считает нарушением прав детей.