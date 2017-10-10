В Вологде задержали подозреваемого в нападении на девушку в районе Пошехонского шоссе

10.10.2017 [Происшествия]

В Вологде полиция задержала подозреваемого в нападениях на двух девушек в районе Пошехонского шоссе. Как рассказали в пресс-службе областного УМВД, это несовершеннолетний юноша.

Вчера вечером на улице Казакова полицейские задержали подростка, который, угрожая ножом, попытался отобрать деньги у 23-летней девушки. Вологжанка успела убежать.

Сейчас молодого человека проверяют на причастность к нападению на другую девушку на перекрестке улицы Ярославской и Пошехонского шоссе.

Напомним, накануне стало известно о том, что в воскресенье, 8 октября, около девяти часов вечера на этом перекрестке ножом в спину ударили 30-летнюю Анну М. Родственники пострадавшей в соцсетях пишут, что девушка была доставлена в больницу в тяжелом состоянии.

Тэги: нападение, подростки
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