В Вологде задержали подозреваемого в нападении на девушку в районе Пошехонского шоссе
10.10.2017 [Происшествия]
В Вологде полиция задержала подозреваемого в нападениях на двух девушек в районе Пошехонского шоссе. Как рассказали в пресс-службе областного УМВД, это несовершеннолетний юноша.
Вчера вечером на улице Казакова полицейские задержали подростка, который, угрожая ножом, попытался отобрать деньги у 23-летней девушки. Вологжанка успела убежать.
Сейчас молодого человека проверяют на причастность к нападению на другую девушку на перекрестке улицы Ярославской и Пошехонского шоссе.
Напомним, накануне стало известно о том, что в воскресенье, 8 октября, около девяти часов вечера на этом перекрестке ножом в спину ударили 30-летнюю Анну М. Родственники пострадавшей в соцсетях пишут, что девушка была доставлена в больницу в тяжелом состоянии.