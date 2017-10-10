В Вологде горит расселенный дом на улице Пригородной

10.10.2017 [Происшествия]

В Вологде сегодня днем загорелся расселенный аварийный дом на Пригородной, 7. Об этом Newsvo сообщил читатель Юрий Тимофеев.

- В Вологде на льнокомбинате снова горит очередной дом,теперь на Пригородной 7, уже поджигают СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ,никого не стесняясь!! Кто остановит этот БЕСПРЕДЕЛ! – написал мужчина в комментариях на нашем сайте.

Информацию о пожаре нам подтвердили в региональном управлении МЧС.

- Горит чердак двухэтажного нежилого деревянного дома на Пригородной, 7, на месте работают специалисты, проводится тушение, - рассказал Newsvo начальник отдела информации и связи с общественностью ГУ МЧС по Вологодской области Анатолий Сапожков.

Дом на Пригородной, 7 был признан аварийным в 2008 году, городская администрация должна была его снести до 1 октября 2017 года.

Это уже третий пожар в расселенных аварийных домах Вологды за неделю. Так, 4 октября неизвестные подожгли дом на Беляева, 7, а поздно вечером 8 октября загорелся дом на Прядильщиков,1. Примечательно, что все три дома власти должны были снести до 1 октября 2017 года.

Тэги: пожары в расселенных домах
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