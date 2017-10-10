Пенсионерка из Белозерска второй год замерзает у себя в квартире

76-летняя жительница Белозерска второй год подряд замерзает в своей квартире. Городские власти говорят, что у них нет полномочий, чтобы ей помочь.

Зинаида Голубева живет уже около 30 лет в муниципальной квартире на Пионерской, 63. В прошлом году в квартире прорвало трубы, и в мороз 76-летняя пенсионерка, осталась вместе с двумя сыновьями-инвалидами без отопления.

Женщина рассказывает, что зимой спала в валенках, под шубами. Она пробовала обращаться в разные инстанции и даже в прокуратуру, но везде ей отказали в помощи.

«Это будет вторая зима без отопления, ждем мы ее со страхом. Есть, конечно, маленькая печка-котелок, но согреться она не помогает», - говорит пенсионерка.

Ремонт труб стоит примерно 25 тысяч рублей, муниципалитет предложил женщине привести их в порядок за свой счет. Но у Зинаиды этих денег нет, пенсия – 8 тысяч, еле хватает на жизнь.

Примечателен тот факт, что соседом Зинаиды Голубевой по дому является заместитель главы города Белозерска Николай Антонов. По его словам, ремонт бабушка должна действительно делать в квартире сама. Согласно договору социального найма, весь ремонт инженерных сетей в квартирах наниматели осуществляют за свой счет.

«Мы не можем как-то помочь женщине с ремонтом, у нас нет таких полномочий. Но мы предлагали ей переехать в Дом ветеранов, чтобы уберечь ее от этих проблем, возраст солидный. В доме есть свободные места. Каких-то льгот у Зинаиды Голубевой нет. Дом находится в ведении управляющей компании, и вряд ли она согласится ремонтировать трубы за свой счет», - пояснил Николай Антонов.

Получается, что перед жительницей Белозерска сейчас два пути: либо замерзать дальше, либо уйти жить в дом престарелых, куда ей не очень хочется.



